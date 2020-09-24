13 مليون مشاهدة..طول ما إحنا سوا لـ أصالة المالح تريند رقم 3 على اليوتيوب

تصدرت أغنية "طول ما احنا سوا" لـ اصالة المالح، تريند رقم 3 عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتخطت الأغنية 13 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها، ونالت إعجاب المشاهدين، الذين أشادوا بها من خلال التعليقات على الفيديو كليب.

تقول كلمات الأغنية :" انا عايشة علشانك وانت بتتنفس علشاني .. دلوقتي بدعي ربي واقول خلينا سوا على طول اليوم وبكرة أحلى لو احنا مع بعض مكتوب عليه كلمة شكرا معاك يسهل الصعب".

طول ماحنا سوا .. الفرحة تملى القلب .. بالحب ارتوى .. ورد إلنا بالدرب .. واللي بكه نستناه .. عيون مشتاقه تلقاه .. طول ما جوانا حب فيه حضن يضمنا".

يذكر أن تصدرت أصالة المالح وزوجها مؤشرات البحث جوجل خلال الايام القليلة الماضية بعد إقامتهم حفلًا ضخمًا تكلف أموال طائلة لمعرفتهما نوع الجنين.