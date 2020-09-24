الجمهور يبحث عن محمود عبد العزيز على تويتر

جاءت التغريدات كالتالي :" فيلم الكيف (1985) أحد أهم الأفلام العربية على الإطلاق ، وهو جزء من ثلاثية مهمة أخرجها الأستاذ علي عبد الخالق ( العار 1927 ، جري الوحوش 1987)".
إبداع محمود أبو زيد في التأليف أو التخريف بمعنى أصح لا حدود له.. العمل من بطولة الراحل محمود عبد العزيز والدكتور يحيى الفخراني.
وتابع: "محمود عبد العزيز كفيف وكان بيجر عم مجاهد بعد مات .. قيس ع كدا بقا حالنا ف كل حاجة".
كما قال أحد المتابعين :" هو كل واحد منهم عمله بطريقته واجتهاده.. بس فى رأيى اعظمهم محمود عبد العزيز... واكيد احمد زكى طبعا "انا ماتابعتش الايام" بس هو كان موهوب بالفطرة.
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