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بوسي شلبي تستعيد ذكريات طفولتها برفقة الراحل محمود عبد العزيز ..شاهد

فن ومشاهير تبليغ
بوسي شلبي تستعيد ذكريات طفولتها برفقة الراحل محمود عبد العزيز ..شاهد
بوسي شلبي تستعيد ذكريات طفولتها برفقة الراحل محمود عبد العزيز ..شاهد

وتظهر في الصورة وهي برفقة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصورة أخري لهما علي شكل قلب وهما طفلان.

وعلقت علي الصورة "تحدي صورتك وانت طفل".

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 