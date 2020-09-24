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إعادة عرض مسرحية «عن العشاق» أكتوبر المقبل

فن ومشاهير تبليغ
إعادة عرض مسرحية «عن العشاق» أكتوبر المقبل
إعادة عرض مسرحية «عن العشاق» أكتوبر المقبل

قرر صناع مسرحية "عن العشاق" إعادة عرضها من جديد فى 15 أكتوبر المقبل، والمسرحية من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية، ومن إخراج هانى عفيفى.

المسرحية "عن العشاق" مأخوذة عن كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسى مع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، بمصاحبة عزف حى لآلات العود والقانون والتشيللو مع الغناء والرقص والحكى والتمثيل لمجموعة من الشباب خريجى مركز الإبداع الفنى فى أجواء ساحرة للصحن المكشوف بقصر الأمير طاز الأثرى.

وكانت آخر أعمال المخرج هانى عفيفى مسرحية "تسجيل دخول"، وترصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6 أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011. 

ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 