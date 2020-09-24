تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب وبمشاركة نجوم الأوبرا: ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبد النبي، حفلا غنائيا يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر على المسرح الكبير. يتضمن برنامج الحفل "معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكرة - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي". كما يتم تقديم عدد من الأغاني الأخرى مثل "مغرم صبابة لـ بليغ حمدي"، "بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي"، "كعب الغزال لـ منير مراد"، "بيني وبينك إيه لـ كمال الطويل"، "جبار - الاسمراني لمحمد الموجي" إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا في الأوبرا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.