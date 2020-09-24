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جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك

فن ومشاهير تبليغ
جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك
جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك
جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك
جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك

الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:33 صـ

فن وثقافة الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:25 صـ بتوقيت القاهرة 2020-09-24 09:25:13
دوت الخليج
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أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها. وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا". كما نشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة". وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.

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جيجي حديد تضع طفلتها الأولى زين مالك

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 