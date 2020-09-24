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نجمات Little Mix يدعمن مكتشفهن سايمون كاول بزيارته

فن ومشاهير تبليغ
نجمات Little Mix يدعمن مكتشفهن سايمون كاول بزيارته
نجمات Little Mix يدعمن مكتشفهن سايمون كاول بزيارته

أحمد جمال أحمد

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قام نجمات فريق ليتل ميكس الغنائي البريطاني بزيارة للمنتج سايمون كاول بمقر إقامته بأحد المستشفيات، لتقديم الدعم المعنوي له بعد ما تعرض له من حادث أليم.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة تداولتها عدد من الصحف البريطانية لنجمات الفريق الغنائي برفقة سايمون، الذي استغل الفرصة ليعلن عبرهن تدشينه لبرنامج جديد لاكتشاف المواهب.
وقالت الصحيفة ان البرنامج سيكون بعنوان "زا سيرش"، بمغنى البحث، للبحث عن المواهب الجديدة.

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