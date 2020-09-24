أخبار عاجلة
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -
صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات -
أبشر للتوظيف 1442 والاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت 2020 رتبة جندي -

إيلتون جون يؤجل جميع حفلاته لنهاية 2021 بسبب كورونا

فن ومشاهير تبليغ
إيلتون جون يؤجل جميع حفلاته لنهاية 2021 بسبب كورونا
إيلتون جون يؤجل جميع حفلاته لنهاية 2021 بسبب كورونا

أحمد جمال أحمد

481%247cview

Advertisements


كغيره من الكثير من المغنيين حول العالم، قرر النجم البريطاني القدير ايلتون جون، تأجيل كافة حفلاته الغنائية لنهاية عام 2021 المقبل بسبب .
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن إيلتون كان بصدد احياء مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن جولة فنية حول العالم تحمل عنوان Farwell yellow.
وتأجلت الحفلات لحين تراجع عدد الاصابات التي يتم تسجيلها يوميا بسبب الفيروس القاتل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلتون جون يؤجل جميع حفلاته لنهاية 2021 بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 