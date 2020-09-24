توم هاردي يقترب من تجسيد شخصية جيمس بوند

أحمد جمال أحمد

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ترددت انباء قوية عن اقتراب النجم توم هاردي من خلافته للنجم دانيال كريج في تجسيد شخصية العميل الشهير جيمس بوند.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان انباء تشير إلى ان توم قد وقع الاختيار عليه بالفعل، ليجسد الشخصية في الافلام المستقبلية، بعد ترك دانيال كريج لها.

وسيكون الجزء القادم من افلام بوند هو الأخير لدنيال كريج في هذه الشخصية، ويشارك في بطولته آنا دي أرماس.



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