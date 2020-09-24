غضب بين نجوم هوليوود بسبب قضية "بريون تايلور"

أحمد جمال أحمد

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اثار الحكم الصادر بقضية الفتاة سمراء البشرة، بريون تايلور التي توفت على يد مجموعة من رجال الشرطة المتعصبين، غضبا كبيرا بين نجمات هوليوود.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عدد من نجمات هوليوود الداعمات للقضية، عبروا عن غضبهن بعد ادانة شرطي وحيد من مجموعة الضباط المتهمين بالقضية.

مشيرين لأن كافة المشاركين بالجريمة العنصرية يستحقون ان يطالهم العقاب نفسه.



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