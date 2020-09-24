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ديزني تغضب جمهور عالم مارفل السينمائي بمجموعة من التأجيلات

فن ومشاهير تبليغ
ديزني تغضب جمهور عالم مارفل السينمائي بمجموعة من التأجيلات
ديزني تغضب جمهور عالم مارفل السينمائي بمجموعة من التأجيلات

أحمد جمال أحمد

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أعلنت شركة ديزني عن مجموعة تأجيلات واسعة لمواعيد طرح افلامها المرتقبة ضمن عالم مارفل السينمائي، وذلك بسبب .
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن افلام مارفل منتظر مثل الأرملة السوداء لسكارليت جوهانسن، و"إيترنلز" للنجمة أنجلينا جولي قد تم تأجيل عرضهم لـ 2021.
وأوضحت الصحيفة انه بذلك تشهد العام القادمة عرض 4 افلام تابعة لعالم مارفل السينمائي.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 