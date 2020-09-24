ديزني تغضب جمهور عالم مارفل السينمائي بمجموعة من التأجيلات

أحمد جمال أحمد

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أعلنت شركة ديزني عن مجموعة تأجيلات واسعة لمواعيد طرح افلامها المرتقبة ضمن عالم مارفل السينمائي، وذلك بسبب كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن افلام مارفل منتظر مثل الأرملة السوداء لسكارليت جوهانسن، و"إيترنلز" للنجمة أنجلينا جولي قد تم تأجيل عرضهم لـ 2021.

وأوضحت الصحيفة انه بذلك تشهد العام القادمة عرض 4 افلام تابعة لعالم مارفل السينمائي.



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