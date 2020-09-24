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جون ليجيند نجما لغلاف مجلة Cosmopolitan UK بعددها الجديد

فن ومشاهير تبليغ
جون ليجيند نجما لغلاف مجلة Cosmopolitan UK بعددها الجديد
جون ليجيند نجما لغلاف مجلة Cosmopolitan UK بعددها الجديد

أحمد جمال أحمد

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زين النجم جون ليجيند غلاف مجلة Cosmopolitan UK في عددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر المقبل، واجرى جلسة تصوير بلقطات مميزة تنشر مع العدد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي اجراها جون للعدد، وجانبا من الحوار الذي اجراها، عن حياته الفنية والشخصية.
وفي حواره اعترف جون انه بالرغم من انتظاره لمولوده الثالث من زوجته كريسي تيجان، إلا أنه مازا يذهب معها حتى الآن لجلسات علاج نفسية للمتزوجين.

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معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 