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كيم كارداشيان تعود بلقطات ترويجية لماركة ازياء فرنسية

فن ومشاهير تبليغ
كيم كارداشيان تعود بلقطات ترويجية لماركة ازياء فرنسية
كيم كارداشيان تعود بلقطات ترويجية لماركة ازياء فرنسية
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عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لنشر لقطات تروج بها لماركة ازياء فرنسية، بنشرها للقطات لها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام.
ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها كيم، مرتدية لزي وكمامة واقية من تصميمات ماركة balmain الفرنسية الشهيرة.
وذلك بعد اسابيع قليلة من اعلان كيم عن نهاية عرض برنامج اسرتها الواقعي بعد مرور 14 عام على ظهوره.

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