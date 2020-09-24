فيلم تابسي بانو الجديد يحصل على 14 ترشح لجوائز الفيلم الآسيوية

أحمد جمال أحمد

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اعلنت عن قائمة الافلام المرشحة لجوائز الفيلم الاسيوية بدورتها لعام 2020 وضمت مجموعة كبيرة من الافلام من مختلف الدول.

وقال موقع انديا توداي، ان فيلم تابسي بانو الجديد THAPPAD، كان من اكثر الافلام الهندية حصدا للترشيحات لهذا العام بإجمالي 14 جائزة.

ومن ضمن الجوائز التي رشح لها، جائزة افضل فيلم وافضل مونتاج وافضل اخراج.



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