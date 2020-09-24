وفاء عامر تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام" . وكانت فاء عامر في الصورة تقف أمام بحيرة وهي تستمتع بقضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي. علقت وفاء عامر على الصورة قائلة "صباح الخير والورد عليكم" ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات. يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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