شاهد.. بوسي شلبي في تحدي "صورتك وأنت طفل" مع زوجها محمود عبد العزيز

نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكانت بوسي في الصورة برفقة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصورة أخرى علي شكل قلب وهم أطفال. وعلقت علي الصورة "تحدي صورتك وانت طفل" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات. وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم. وفي سياق آخر حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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