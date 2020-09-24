نشر مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وكان عمر في الصورة على شكل كاريكاتير وخلفه سيارة من طراز "BMW X6".
طمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.
أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، قلق جمهوره عليه؛ بعد نشره صورة له، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بـ "إنستجرام".
طرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. عمر كمال يشارك جمهوره بصورته الكاريكاتيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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