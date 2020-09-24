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شاهد.. عمر كمال يشارك جمهوره بصورته الكاريكاتيرية

فن ومشاهير تبليغ
شاهد.. عمر كمال يشارك جمهوره بصورته الكاريكاتيرية
شاهد.. عمر كمال يشارك جمهوره بصورته الكاريكاتيرية

نشر مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكان عمر في الصورة على شكل كاريكاتير وخلفه سيارة من طراز "BMW X6".

طمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس المنتشرة.

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، قلق جمهوره عليه؛ بعد نشره صورة له، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بـ "إنستجرام".

طرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 