نشر الفنان رامي جمال ،صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وكان رامي جمال في الصورة يجلس على الأريكة، وعلق عليها قائلاً : "قربت اهدي". ومازحته زوجته معلقة على الصورة قائلة "عرفت بقى بنزلك صور وحشة ليه علشان قمر الكتير دى" فرد عليها قائلا: "ده غزل عفيف". وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً : "طيب الحمد لله مش هنسقف ولا اي"، وكتب معجب آخر :" ايه القمر ده بس" ، وقال آخر:" "مالك بس يا رامي فيك ايه" . كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب. يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي جمال لجمهوره: " قربت أهدى".. وزوجته تمازحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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