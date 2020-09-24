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بعد وفاته.. محمود عبد العزيز تريند على تويتر لهذا السبب

فن ومشاهير تبليغ
بعد وفاته.. محمود عبد العزيز تريند على تويتر لهذا السبب
بعد وفاته.. محمود عبد العزيز تريند على تويتر لهذا السبب

تصدر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مقارنة بينه وبين كل من الفنان أحمد زكي، وصالح سليم، وعادل إمام في تجسيد دور الكفيف.

فكتب معجب تغريدة :" فيلم الكيف (1985) أحد أهم الأفلام العربية على الإطلاق ، وهو جزء من ثلاثية مهمة أخرجها الأستاذ علي عبد الخالق ( العار 1927 ، جري الوحوش 1987)".

إبداع محمود أبو زيد في التأليف أو التخريف بمعنى أصح لا حدود له.. العمل من بطولة الراحل محمود عبد العزيز والدكتور يحيى الفخراني.

وتابع: "⁩محمود عبد العزيز كفيف وكان بيجر عم مجاهد بعد مات .. قيس ع كدا بقا حالنا ف كل حاجة".

كما قال أحد المتابعين :" هو كل واحد منهم عمله بطريقته واجتهاده.. بس فى رأيى اعظمهم محمود عبد العزيز... واكيد احمد زكى طبعا "انا ماتابعتش الايام" بس هو كان موهوب بالفطرة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 