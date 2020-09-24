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بإطلالة أنيقة.. مي سليم تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
بإطلالة أنيقة.. مي سليم تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد
بإطلالة أنيقة.. مي سليم تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد
حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها .
خطفت مي سليم الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة و علقت علي الصوره قائله " صباح الخير " 

اما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع إطلالتها، وأعتمدت على تسريحة شعر جذابة.

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و يذكر ان احدث اعمال  مي سليم  مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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