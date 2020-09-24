نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..انطلاق تصوير مسلسل أمير كرارة "عمر الناجي حرب طروادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم الفنان أمير كرارة في تصوير أول مشاهده بمسلسله الجديد عمر الناجي"حرب طروادة"، والمسلسل سيتم عرضه على عدة أجزاء، كل جزء يشتمل على 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.