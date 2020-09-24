أخبار عاجلة
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -
صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات -
أبشر للتوظيف 1442 والاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت 2020 رتبة جندي -

مشاهدات قياسية لأغنية "جاني في ملعبي" لمحمد نور

فن ومشاهير تبليغ
مشاهدات قياسية لأغنية "جاني في ملعبي" لمحمد نور
مشاهدات قياسية لأغنية "جاني في ملعبي" لمحمد نور

حققت أغنية "جاني في ملعبي" للفنان محمد نور نجاحاً كبيراً ، حيث اقتربت من ال 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها ب أسابيع عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تعد أغنية "جاني في ملعبي" إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنو.

وتقول كلمات الأغنية :" جاني ملعبي ل محمد نور "جاني ف ملعبي.. جميل والنبي.. عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى.. قمر م السما.. لوحة مجسمة.. صداع من كتر السمسمة.. كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم ايه ده جايلي انا.. تبان لهفته.. ف شوق نظرته.. وشكله جريء.. اوي حضرته.. جاني بيبتسم موديل يترسم.. جمال فتان.. عايز فنان.. جاني ف حتتي.. وجت فرصتي.. اسيبه ازاي.. ده على جثتي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاهدات قياسية لأغنية "جاني في ملعبي" لمحمد نور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 