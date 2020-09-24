عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

قام د. سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد الفنانة السورية اصالة، بعد غنائها من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية "رفقا" والذي غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

وقال صبري : اصدرت المبلغ ضدها البوما غنائيا حديثا يحتوي علي اغنية معنونة باسم رفقا وجأت كلمات هذه الاغنية اقتباسا من حديثا نبويا شريفا مما دعا الازهر الشريف لاصدار بيان يدعو فية

لمقاطعة أغنية أصالة المبلغ ضدها حيث ان الاقتباس من الأحاديث غير جائز شرعًا ودعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة، في إشارة إلى أغنية «رفقاً»

وأضاف الفنانة السورية أصالة نصرى المبلغ ضدها ضمن ألبومها الجديد «لاتستسلم» التي تقول كلماتها «رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن»، وهو ما اعتبره مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر اقتباس من الحديث النبوى الشريف.وقال المجمع، في بيان له، إنه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول الأغنية، موضحاً أن الاقتباس من الحديث النبوى، أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغانى ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة.

ونصح المجمع المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغانى أو التغنى بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير النبى العظيم، صلى الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

لماكان ذلك وكان مااقترفته المبلغ ضدها يشكل اركان جريمة ازدراء الاديان وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة ( ٩٨ و ) من قانون العقوبات وبذلك يلتمس المبلغ اصدار الامر وبعد سماع الاغنية المقدمة بحافظة المستندات اصدار الامر بادراج اسم المبلغ ضدها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ واحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري الاغنية ضمن اسطوانة مدمجة.