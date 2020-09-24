أصالة: سعادتي لا توصف بنجاح أغنية إشتقت لك

تقول كلمات الأغنية :" اشتقت لك تحت المطر .. حنيت لك غصبٍ علي .. قلبي معا صوت الرعد .. كانوا ينادونك.. مرّيت في بالي مثل .. ومض البروق اللي تمرّ .. بالله وش معنى العمر؟ لو كان من دونك؟". الشوق يوجع، والألم .. يعصر قلوبٍ تحتضر .. كان الله بعون القلوب .. اللي يحبونك .. ياصدري اللي مابقى .. فيه الا شوقي والألم .. كمّل جميلك بالصبر .. واكون ممنونك". كل ماذكرتك تبتسم .. امسح دموعي .. وابتسم .. حظ اللي انتا بينهم .. واللي يشوفونك .. كاسرني بُعدك واعترف .. مانيب قد فراقنا .. عندك سنيني واقفة .. عيّوا يعَدّونك".

يذكر أن أخر ألبومات أصالة، الفنية ألبوم "لا تستسلم"، والذي ضمن عدد من الأغاني كان من بينها أغنية "رفقًا"، والتي حققت نجاح كبير بعد طرحها لتضمنها موضوعًا مختلفًا وجديدًا.

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