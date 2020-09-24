بصورة من القهوة.. هالة صدقي تستعيد ذكرياتها بأفلام الزمن الجميل

نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة تستعيد بها ذكريات الزمن الجميل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت هالة صدقي من أحد كواليس أفلامها القديمة، مرتدية ملابس المعلمين من أحد المقاهي.

وكتبت هالة صدقى على الصورة: "صباح الفل يا معلمين".

اقرأ أيضا: وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاء التعليقات كالآتي: أيام الزمن الجميل، قمر في كل حالاتك، الجميلة. وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna. وقالت هالة صدقى، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة"، مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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