بعد اتهام نجلها بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

قامت الفنانة منى عبد الغني، بالرد على بلال عبد الغنى، المحامي الخاص برامى بركات، وريث الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذي قام باتهام ابنها بتزويره لإمضاء الراحل هيثم؛ لكي يتمكن من بيع سيارة كان قد اشتراها منه.

وأشارت منى عبد الغني، خلال لقائها في برنامج "et بالعربى"، أنها لجأت لتوكيل محامٍ للدفاع عنها وعن نجلها في واقعة التشهير بهما، وقدمت البلاغات لكي تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يسعى لإبتزازهما والتشهير بهما.

وقالت منى عبد الغني:" أن كل الأخبار المنتشرة حول تزوير إمضاء نجلها لأوراق بيع وشراء السيارة غير صحيحة، وأن الجهات القضائية ستثبت صحة كلامها، مُشيرة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانًا للفصل في هذه الأمور، وأن هذه الأوراق لو كانت مزورة لم يكن المرور سيعترف بها، وأن استخراج توكيلاً من الشهر العقاري ليس أمرًا سهلاً، فهو أمر في غاية الصعوبة ويحتاج للتأكد من شخصيتي الموكل والموكل إليه.

واختتمت منى عبد الغني كلامها قائلة:"إن شاء الله الأيام اللي جاية هتكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني كريم وقد اتصلت فور علمى بوفاة هيثم أحمد زكي، بالدكتور الفنان أشرف زكي الذي أطلعته على كافة الأمانات والمتعلقات التي تخص هيثم لدى أسرتها، لعدم تبين الوريث الشرعي للراحل وقتها".