من على القهوة.. هالة صدقي لجمهورها:" صباحكم فل يا معلمين"

نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وكانت هالة صدقي في الصورة تستعيد بها ذكريات الزمن الجميل، وهي من أحد كواليس أفلامها القديمة.
وكانت هالة ترتدي ملابس المعلمين من أحد المقاهي، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الفل يا معلمين".
وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.
وقالت هالة صدقى، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة"، مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
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