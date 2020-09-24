مي كساب تخرج عن صمتها: ربنا بيجيب حق المظلوم

وضحت الفنانة مي كساب حقيقة رسالتها عن الظلم التي كانت قد كتبتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

فقالت بها: "ربنا كبير وعدل وحق وبيجيب حق المظلوم ولو بعد حين ثقوا في نصر الله وفِي دعوه المظلوم"، الأمر الذي جعل بعض المواقع ورواد السوشيال ميديا يظنون إنها تعلق على انفصال زوجها أوكا عن أورتيجا.

خرجت مي عن صمتها ووضحت حقيقة الأمر، فقالت في تغريدة أخرى "غلطانين جدا في الخبر ده وكلامي مالوش أي علاقه بتفسيركم أرجو تحري الدقة".

يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" ، الذي شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، من بينهم أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.