اليوم..تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا أونلاين من جدة

يستعد الفنان تامر عاشور الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا "اونلاين" من مدينة جدة، بمناسبة العيد الوطني السعودي، وسيُذاع الحفل في تمام الساعة ١٠ بتوقيت السعودية والساعة ٩ بتوقيت مصر.

ومن المُقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها :كلموها عني، قولوله سماح، تسلم، أيام،بيت كبير، ماشوفناش خير، من غير ما احكيلك، ده حكاية، أنا راجع، خلصانة الحكاية، حبيبي أنت حبيبي، أيام.

وكان تامر عاشور قد أعلن أمس عن تفاصيل ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً :"بكرة إن شاء الله هكون معاكم ف حفلة "اونلاين" من "جدة " حفل العيد الوطني السعودي الساعة ١٠ بتوقيت السعودية والساعة ٩ بتوقيت مصر هشوف كل رسايلكم على twitter وعلى Facebook".

وتابع قائلًا: "وهتواصل معاكم بنفسي وهغني كل اللي هتطلبوه، على الهاش تاج #تامر_عاشور_في_جده".

والجدير بالذكر أن تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية "بياعة"، وتصدرت الأغنية قائمة توب أنغامي في مصر، تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.،والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.