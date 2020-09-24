بعد تعرضه للهجوم.. باسم مغنية: أقدم اعتذارا لمصر الحبية

وجاء التغريدة التي اعتذر من خلالها باسم كتالي " أتلقى هجومًا على السوشيل ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا”.
وأضاف" إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.. هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب.. أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان”.
وتابع" الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك.. أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة.. لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري. على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي.. أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة.. تحية لمصر الحبيبة”.
ومن ناحية أخرى يواصل باسم مغنية، تصوير مشاهده في مسلسل "لازم أعيش" ضمن حكايات إلا أنا "مع الفنانة نجلاء بدر.
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