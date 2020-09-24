بعد الحلقة 11 مسلسل اطرق بابي يتصدر ترند جوجل

عاد من جديد المسلسل التركي "انت اطرق بابي"،ليتصدر قائمة مؤشرات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الحادي عشر.

مسلسل "أنت أطرق بابي" حقق نجاح كبير في الوطن العربي، حيث أن الجمهور ينتظر عرضه بشدة، فهو يعرض كل يوم جمعة عبر الشاشات التلفزيون.

تدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.