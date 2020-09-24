حنان سليمان: دفعت تمن التزامي وعدم تقديمي لتنازلات في الأعمال الفنية

قالت الفنانة حنان سليمان، أن عائلتها كانت ترفض عملها في مجال الفن، ولكنها دخلت في تحدي كبير لكي تثبت لهم أنها تستطيع أن تمثل دون تقديم تنازلات، حيث وضعت احترام الناس هدفًا أمامها.

وتحدثت حنان سليمان خلال استضافتها في برنامج"الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة"CBC" عن فترة عدم عملها لفترة طويلة، لافتها أنها شعرت بإنكسار خلال تلك الفترة، لكنها تجاوزت ذلك برحمة الله وتصالحها مع نفسها، وأكدت أن سبب عدم إقبال المخرجين والمنتجين عليها يعود إلى عملها في الأدوار التي تراها مناسبة فقط، مُوضحة أن هذا الأمر دفعت ثمنه فترة طويلة من عدم الظهور لكنها حاليًا لا تلاحق على الأعمال المناسبة لعمرها".

وأوضحت حنان سليمان أن زوجها توفي عام 1999، ولم تتزوج بعده مُوضحة أن ظروف حياتها لم تسمح لها بالزواج مرة أخرى على الرغم من أنها عاطفية، وأنها تتعامل على طبيعتها، وأن شخصيتها ليست مصطنعة.

واستعادت حنان سليمان ذكرياتها في فترة الدراسة، لافتة أن مجموعها في الثانوية العامة هو السبب الرئيسي في دخولها لمعهد الفنون المسرحية، كما أن التنسيق أتاح لها الدخول في معهد فني تجاري لكنها رفضت لكي تحصل على بكالوريوس مثل أصدقائها الذين سيحصلون على بكالوريوس مضيفة:"وكمان عشان اتجوز جوازة حلوة".