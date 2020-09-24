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على طريق الإسكندرية .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

فن ومشاهير تبليغ
على طريق الإسكندرية .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي
على طريق الإسكندرية .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت منة فضالي في الصور بفستان بترولي قصير ، في طريق مصر الاسكندرية ، وعلقت قائلة :  " الان من طريق مصر الاسنكدرية . 

وشاركت منة فضالي فى فيلم " زنزانة 7 " يذكر أن صناع الفيلم قرروا إلغاء العرض الخاص، بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل. 

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 