السيمفونى يغرد بمؤلفات بيتهوفن سيمفونية تمجيد الرقص لبيتهوفين على المسرح الكبير بالاوبرا

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يواصل اوركسترا القاهره السيمفونى تقديم مؤلفات الموسيقار الالمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن حيث يقدم حفلاً بقيادة المايسترو احمد الصعيدى وذلك فى الثامنه مساء السبت ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير ويتضمن السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامى 1811 و 1812 واهداها الى الكونت موريتس فون فريس وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت اصابته بالصمم تتزايد ، عرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الاستحسان ، كما اطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية تمجيد الرقص وقدمت على انغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة فى اوبرا متروبوليتان عام 1908 .
يشار ان لودفيج فان بيتهوفن مؤلف موسيقي المانى ولد في ديسمبر 1770 وتوفى مارس 1827 ، يعد احد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعاً لاعمال موسيقية خالدة ، قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام ، له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية ، تشمل مؤلفاته للاوركسترا تسـعة سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينة كما كتب العديد من الاعمال كمقدمات للاوبرا ، بدأ بيتهوفن يفقد سمعه في الثلاثينيات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع ، من أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة .
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