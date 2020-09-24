بعد لما ربنا كرمني وهديت.. رامي جمال يوجه رسالة إلى جمهوره عبر إنستجرام

نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق رامي جمال على الصورة قائلا "بعد لما ربنا كرمني و هديت ، صباح الخير بقي".

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ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهور رامي جمال وكانت أبرز تعليقاتهم: "طيب الحمد لله اخيرااا"، "مالك كنت متعصب ليه "، "مسخره يا رامي "، "احلي مطرب في مصر".

من ناحية أخرى كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.