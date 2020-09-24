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سيمفونية تمجيد الرقص لبيتهوفين على المسرح الكبير بالأوبرا

فن ومشاهير تبليغ
سيمفونية تمجيد الرقص لبيتهوفين على المسرح الكبير بالأوبرا
سيمفونية تمجيد الرقص لبيتهوفين على المسرح الكبير بالأوبرا

يواصل اوركسترا القاهره السيمفونى تقديم مؤلفات الموسيقار الالمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن حيث يقدم حفلًا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى وذلك فى الثامنه مساء السبت ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها واهداها الى الكونت موريتس فون فريس وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت اصابته بالصمم تتزايد.

عرضت السيمفونية لأول مرة في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الاستحسان ، كما اطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية تمجيد الرقص وقدمت على انغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة فى اوبرا متروبوليتان عام 1908. 

يشار إلى أن لودفيج فان ‪ بيتهوفن يعد احد أبرز عباقرة الموسيقى، له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 