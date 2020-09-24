أخبار عاجلة
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام

فن ومشاهير تبليغ
بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام
بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام
نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت نسرين على الصور قائلة " من غير المجدي إلى أين سيأخذك الطريق , فكر بالخطوة الأولى فقط، والبقية ستأتي #شمس _التبريزي"

و ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجول و هي ترتدي بنطلون جينز و بلوزه بيضاء منقوشة بعدة ألوان.

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي : 

- قمر يا نسرين 

- شكلك بجنن

- بنحبك اوووي

اقرأ أيضا : 
نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر"

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 