بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت نسرين على الصور قائلة " من غير المجدي إلى أين سيأخذك الطريق , فكر بالخطوة الأولى فقط، والبقية ستأتي #شمس _التبريزي"

و ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجول و هي ترتدي بنطلون جينز و بلوزه بيضاء منقوشة بعدة ألوان.

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي :

- قمر يا نسرين

- شكلك بجنن