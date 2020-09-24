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الفضا وحش.. كندا علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

فن ومشاهير تبليغ
الفضا وحش.. كندا علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الفضا وحش.. كندا علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كندا علوش بإطلالة ناعمة من منزلها، وكتبت معلقة: "Playing with filters.. الفضا وحش".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، اية الحلاوة دي، حلو الفلتر دا.

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وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.


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