لقيت الطبطبة.. "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تقترب من تحقيق 140 مليون مشاهدة.. فيديو

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".
"بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".
يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
على شاطىء الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر والشاطىء الرملي الجميلة، احتفل حسين الجسمي " مع الجمهور السعودي باليوم الوطني للسعودية الـ90 منذ ايام قليلة.
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