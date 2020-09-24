نتفليكس تحصل على حقوق عرض فيلم The Gulity لـ جيك جليهنال

حصلت شبكة نتفليكس على حقوق عرض فيلم The Guilty للنجم العالمي جيك جليهنال، مقابل 30 مليون دولار أمريكي، والذي يتعاون من خلاله من جديد مع المخرج أنتوني فوكوا.
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم نهاية العام الجاري، حيث يشارك جيك جليهنال في إنتاج الفيلم وكذلك المخرج انتوني فوكوا بجانب منتجين آخرين.
وتدور أحداث الفيلم حول رجل يعمل في خدمة العملاء ويتلقى اتصالا من عميل يجد أنه في خطر كبيرا وعندما يحاول مساعدته يكشف حقائق غريبة.
يشار إلى أن جيك جليهنال سبق وتعاون مع المخرج أنتوني فوكوا في فيلم southpaw في 2014، وتعرض حينها النجم العالمي لانتقادات بسبب دور لاعب البوكس الذي جسده.
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