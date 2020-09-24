شيماء سيف تتنمر على نفسها بسبب تحدي ourplanetchallenge

وكتبت شيماء سيف قائلا : " التحدي دا للعيال التوتو ، انما احنا بنتولد كبار ourplanetchallenge " .

كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها على انستجرام

إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».