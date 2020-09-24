نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يلا بينا نتفرج سوا".. نضال الشافعى يحث الجمهور على مشاهدة "زنزانة 7" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان نضال الشافعى على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر نضال الشافعى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له مع فريق عمل"زنزانة 7"، وعلق قائلاً"اسكندرية ياماريا النهاردة فيلم زنزانة 7 ..يلا بينا نتفرج سوا.. يارب التوفيق والنجاح من عندك".

يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.