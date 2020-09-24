نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة منى زكي على التواصل مع مُحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت منى زكي صورة جديدة لها، من خلال تواجدها في إحدى المدن الساحلية بمصر، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط باللون الأزرق، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب العديد من متابعيها.

يُشار أن منى زكي أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "تقاطع طرق" ، حيث يتبقى لها حوالي ثلاثة أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو بطولة محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.