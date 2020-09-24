نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان فوق الركبة.. رانيا يوسف تودع الصيف في المقال التالي
ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت بإطلالة فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان أحمر فوق الركبة، وكانت على السفينة، وعلقت قائلة"آخر أيام الصيفية"، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .
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