نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل "حياة جديدة قصة عشق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من المشاهدين عرض الحلقة 4 من مسلسل حياة جديدة قصة عشق، الذي يعد من أهم المسلسلات التي تهم المواطن المصري في الآونة الأخيرة، فالجميع يبحث عنه بصورة كبيرة، لذلك نقدمه لكم.

الحلقة 4 من مسلسل حياة جديدة قصة عشق

تعرض الحلقة 4 من مسلسل حياة جديدة قصة عشق، مساء اليوم الخميس، في حلقة مثيرة ينتظرها الجميع، كونه أصبح من أهم المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي.

ويعرض مسلسل حياة جديدة قصة عشق بشكل أسبوعي، وذلك مساء الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وفي 7 مساءً حسب توقيت القاهرة.

مسلسل حياة جديدة بطولة الفنانة ميليسا أصلى والفنان سيركان شاي أوغلو، ويحظى المسلسل على مشاهدات عالية جدًا وسط محبي الأعمال الدرامية في العالم العربي ودول الخليج.