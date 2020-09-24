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"ليه يازمان ماسبتناش أبرياء".. أحمد التهامى يشارك فى تحدى الطفولة

فن ومشاهير تبليغ
"ليه يازمان ماسبتناش أبرياء".. أحمد التهامى يشارك فى تحدى الطفولة
"ليه يازمان ماسبتناش أبرياء".. أحمد التهامى يشارك فى تحدى الطفولة

يحرص الفنان أحمد التهامى على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أحمد التهامى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له وهو كبير وصورة أخرى وهو صغير، وعلق قائلاً ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء زي زمان، تحدي الطفولة".

يذكر أن التهامى يعرض له حاليا في السينما فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 