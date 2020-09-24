شارك الفنان محمد فراج في تحدي الطفولة و نشر صورة يستعيد ذكريات طفولته ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق محمد فراج على الصورة قائلًا: "أنا مكنتش اعرف إنك شبهى قوى كده .. - أنا مش شبهك .. إنت اللى شبهى .." و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي : -قمر يا فيجووو - شكلك يجنن - الصورة حلوووة اووي يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج، كان فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج، كان فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فراج ينشر صورة جديدة لتحدي صورة الطفولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.