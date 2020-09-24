نفرتيتي العرب.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مريهان حسين بإطلالة أنيقة كانفرتيتي وعلقت علي الصورة قائلة: بحب الصورة دي و و و بسميها حدوتة مصرية.

وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت لتعليقات كالآتي :

قمر ، احلي حدوتة ، جذابة جدا ، نفرتيتي العرب

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يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.