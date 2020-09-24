صور 13 شخصية تنتقم من بعضها البعض في "إسود فاتح"..وهيفاء وهبي:أنا عنيدة مثل بطلة المسلسل

مسلسل "إسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ينطلق عرضه الأول والحضري في 27 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، حيث تعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة، يومياً من الأحد إلى الخميس. العمل من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وبحسب البيان الرسمي لـmbc، يرصد العمل حياة رانيا خطّاب (هيفا وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأساً على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

هيفاء وهبي

"شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها مُظهرةً طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضاً في الظهر!" هكذا تصف هيفاء باختصار طابع الغموض في العمل وأحداثه، وتضيف: "هذا أكثر ما لفتني في القصة، إضافةً إلى تنوّع العداوات بين الشخصيات، فضلاً عن واقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقاً لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضاً عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.. فنراها تبرّر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدةً عن الأعين، فيما تصبح تلك الفظائع والإقترافات خطرةً فقط عندما تكون عُرضةً للإنكشاف". وحول دورها في المسلسل، تقول هيفا: "ألعب دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكراً، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها. ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف ستغيّر حياتها، سيّما عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاماً عليها المواجهة بدهاء". تتوقف هيفاء عند نقاط الالتقاء والخلاف بين شخصيتها الحقيقية وشخصية رانيا: "يجمعني مع رانيا العناد والهدوء والذكاء" وتكمل ممازحةً: ".. رغم أن دم هيفاء أخفّ من دم رانيا". بموازاة ذلك، تثني هيفاء على التعاون مع المخرج كريم العدل، وتعتبره: "من أقرب المخرجين إلى قلبي على المستوى الشخصي، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسؤولية، وهو مخرج ذكي، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبدياً اهتماماً كبيراً براحة الممثل حتى وإن جاء ذلك على حساب مجهوده وطاقته وصحته كمخرج". وتختم هيفاء حديثها بالتشديد على أهمية عرض العمل على منصة "شاهد VIP"، مضيفةً: "المنصات الرقمية مهمة للغاية في هذا العصر، وكنت على دراية مسبقة بأننا سنتجه إلى إعطاء المنصات الرقمية موقعاً أكبر في يومياتنا، وأعتقد أن تلك المساحة ستتّسع أكثر مستقبلا".

أحمد فهمي

من جانبه، يتحدث أحمد فهمي عن دوره في العمل: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقاً، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية. ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا"، لافتاً إلى أن "خالد رجل طموح ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه". يثني فهمي على التعامل مع هيفا، و"على أدائها كممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة". ويلفت إلى "أننا نكتشف في سياق الأحداث كيف تفرض الظروف أن يجتمع خالد برانيا، وكيف سيتصدى للمشاكل مع شقيقها سيف". من جانب آخر، يشير فهمي إلى "أنني شخصياً من مشتركي منصة شاهد منذ فترة طويلة، وتحديداً قبيل بدء عرض أحد مسلسلاتي عليها، وقد شدّتني نوعية الأعمال المعروضة على شاهد، وأعتقد أنه سيكون لها شأن أكبر في المرحلة القادمة".

شريف سلامة

يتحدث شريف سلامة عن دوره في المسلسل: "لطالما اخترت الشخصيات التي تتضمن تحدٍّ من نوع ما، حيث أقوم بدراستها جيداً وأقرّبها مني وأبذل مجهوداً لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل بالتصوير كي أكون جاهزاً عند إشارة المخرج." ويتابع سلامة: "ألعب دور "سيف"، و"رانيا" دوت الخليج طبعاً شقيقتي، وسيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعاً". ويضيف: "شخصية سيف غريبة وردود أفعالها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائماً بينهما".

صبري فواز

يعلّق صبري فواز على الدور الذي يقدمه بقوله: "ألعب دور أشرف الويشي، وهو أحد المحامين الكبار الذين لا يتوانون عن القيام بأي شيء في سبيل مصالحهم، بل يرحّب حتى بأذية الآخرين إذا ما كان في الأمر مصلحة له، لكنه لا ينجح في إرضاء رانيا التي يحبّها، وهذه مشكلته طوال الأحداث". ويضيف: "من خلال موقعه كمحامٍ، تربط أشرف الويشي علاقات بعائلة رانيا المؤلفة من والدها وشقيقها وزوجها راغب (معتصم النهار)، كما تجمعه الأحداث بالشخصيات الأخرى في العمل مثل نجلاء (روجينا)، وخالد (أحمد فهمي)، وغيرهم. وعن كيفية تعامله مع شخصية ذات بُعد شرير، يقول صبري فواز: "أحب كل شخصياتي حتى إذا كانت شريرة، ولا أقدّمها بتلك الصورة المجرّدة على ما دوت الخليج عليه، بل أحاول أن أُقنع المُشاهد بالأسباب التي دفعت الشخصية لانتهاج طريق الشرّ".

المخرج كريم العدل

يوضح المخرج كريم العدل أن "ما أعجبني في "إسود فاتح" أن شخصياته دوت الخليج خليط من الخير والشر، بمعنى أنها ليست بيضاء ولا سوداء، فنحن أمام قصة انتقام تضم 13 شخصية رئيسية". ويردف بالقول: "أحب إظهار طبيعة الإنسان في أعمالي بتصرفاته الجيدة والسيئة، وأربطه بواقعه وأبيّن وجهة نظره في ما يُقدِم عليه من تصرفات وأفعال". يثني كريم العدل على أداء هيفا، مضيفاً: "فوجئت بتواضعها وإصرارها وتفانيها وذكائها وطريقة قراءتها للعمل وبنائها للشخصية في أول تعاون لنا معاً". كما يثني العدل على "أداء أحمد فهمي في ثالث تعاون لنا معاً"، وشريف سلامة "الذي سيظهر بطريقة مغايرة عن أدواره السابقة" على حدّ وصف العدل، ويشيد بأداء معتصم النهار في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، مشدّداً على أنه "ممثل مجتهد ومحترم". أخيراً وليس آخراً، يعرب العدل عن رضاه التام عن العمل، ويضيف: "لكل مشروع درامي جمهوره الخاص من كوميديا وأكشن ورعب وغير ذلك، لكن فكرة انتقام المظلوم بحدّ ذاتها محبّبة عند معظم الناس في الدراما، وهو ما سنلمسه في إسود فاتح".