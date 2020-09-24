صور وتفاصيل مسرحية "شوكت وشطانوفي" أحدث عروض "مسرح مصر"

"مسرح مصر" يواصل نجاحه الجماهيري، حيث تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، أحدث عروض "مسرح مصر"، من خلال المسرحية الكوميدية "شوكت وشطانوفي".

تدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدي الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة، وذلك بحسب بيان رسمي صادر غن mbc.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم سليمان عيد وعلي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.